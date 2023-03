Bollette luce e gas, arriva il bonus famiglia: come funziona (Di lunedì 20 marzo 2023) Bollette luce e gas, arriva il bonus famiglia. L’emergenza legata al caro-Bollette spinge il governo guidato da Giorgia Meloni a proseguire la politica dei sostegni a favore di chi è in difficoltà. E’ passato oltre un anno dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina e all’orizzonte non si intravede nulla di buono. Nulla che possa portare un po’ di conforto alla popolazione assediata, sfinita da oltre un anno di bombardamenti ed atrocità inenarrabili. Giancarlo Giorgetti (Foto ANSA – ilovetrading.it)Gli stati che osservano un po’ a distanza questa follia e che cercano di trovare una via d’uscita diplomatica, devono poi fare i conti con tutte le conseguenze devastanti, anche dal punto di vista economico-sociale, che lo scontro russo-ucraino porta, inevitabilmente, con sé. E, ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 20 marzo 2023)e gas,il. L’emergenza legata al caro-spinge il governo guidato da Giorgia Meloni a proseguire la politica dei sostegni a favore di chi è in difficoltà. E’ passato oltre un anno dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina e all’orizzonte non si intravede nulla di buono. Nulla che possa portare un po’ di conforto alla popolazione assediata, sfinita da oltre un anno di bombardamenti ed atrocità inenarrabili. Giancarlo Giorgetti (Foto ANSA – ilovetrading.it)Gli stati che osservano un po’ a distanza questa follia e che cercano di trovare una via d’uscita diplomatica, devono poi fare i conti con tutte le conseguenze devastanti, anche dal punto di vista economico-sociale, che lo scontro russo-ucraino porta, inevitabilmente, con sé. E, ...

