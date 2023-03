Bobby Solo a Verissimo con la moglie Tracy Quade:” Mia madre la chiamò putt**a” (Di lunedì 20 marzo 2023) Bobby Solo ha festeggiato i suoi 78 anni negli studi di Verissimo. Con lui, a spegnere le candeline c’erano il figlio Ryan e la moglie Tracy Quade. Negli studi di Silvia Toffanin, l’artista ha voluto ripercorrere alcuni momenti importanti della sua vita professionale e privata. L’amore per la giovane moglie Tracy, 28 anni più giovane di lui, è stato uno dei temi fondamentali affrontati in puntata. Dopotutto il loro è un amore che perdura nel tempo:” Da ragazzino mi innamoravo delle donne mature. Forse perché ero molto legato a mia mamma e mi davano un senso di protezione, ma invece con Tracy mi sono innamorato subito ed ho sentito un senso di romanticismo. Lei era assistente di volo, andava dal New Jersey a Roma tutte le settimane e un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023)ha festeggiato i suoi 78 anni negli studi di. Con lui, a spegnere le candeline c’erano il figlio Ryan e la. Negli studi di Silvia Toffanin, l’artista ha voluto ripercorrere alcuni momenti importanti della sua vita professionale e privata. L’amore per la giovane, 28 anni più giovane di lui, è stato uno dei temi fondamentali affrontati in puntata. Dopotutto il loro è un amore che perdura nel tempo:” Da ragazzino mi innamoravo delle donne mature. Forse perché ero molto legato a mia mamma e mi davano un senso di protezione, ma invece conmi sono innamorato subito ed ho sentito un senso di romanticismo. Lei era assistente di volo, andava dal New Jersey a Roma tutte le settimane e un ...

