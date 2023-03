Blitz improvviso del Milan: colpo in difesa, Inter ko (Di lunedì 20 marzo 2023) I rossoneri tentano di chiudere un colpo qui in Italia. Resta vivo anche l’Interesse da parte dell’Inter. Possibile lotta a due in arrivo Mancano ancora più di quattro mesi all’apertura… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 20 marzo 2023) I rossoneri tentano di chiudere unqui in Italia. Resta vivo anche l’esse da parte dell’. Possibile lotta a due in arrivo Mancano ancora più di quattro mesi all’apertura… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jack53152579 : ?? Zelensky, blitz improvviso in Italia, finalmente qualcuno si muove. 'Hanno provato a c...?? - tur_ste : RT @EnricoFaraboll1: ?? Zelensky, blitz improvviso in Italia, finalmente qualcuno si muove. 'Hanno provato a c...?? - EnricoFaraboll1 : ?? Zelensky, blitz improvviso in Italia, finalmente qualcuno si muove. 'Hanno provato a c...?? -