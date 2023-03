Blitz di Putin a Mariupol nella città liberata | Andrà tutto bene

(Di lunedì 20 marzo 2023)notturno aper Vladimir. Dopo la visita in Crimea, il presidente russo ha incontrato ieri i residenti delladel Donbassdall'esercito di Mosca. Alla guida di una jeep nera, stretto in un giaccone blu con cappuccio, il leader del Cremlino, ha raggiunto la filarmonica restaurata dove si sono svolti i processi ai soldati ucraini catturati nell'assedio dell'acciaieria Azovstal scambiati con militari russi. Si è poi recato nelle case nuove di zecca, fatte costruire dai russi dopo aver preso il controllo del centro portuale che si affaccia sul Mar Nero. E ha incontrato i cittadini, scesi in strada, per garantir loro che «» e che «dobbiamo iniziare a conoscerci meglio», perché quello che è successo è stato ...

Il presidente ucraino Zelensky: "Chiunque produca armi per il ..."

La visita a sorpresa a Mariupol per lanciare segnali rassicuranti all'opinione pubblica interna, ma anche i messaggi minacciosi ...