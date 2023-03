Ble Decò Caserta, blitz esterno a Teramo: vittoria con finale al cardiopalma (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Ble Decò risponde ai successi delle due dirette avversarie andando a violare il campo della Teramo a spicchi al termine di un confronto equilibrato risolto solo nelle battute finali. Decisivi il break messo a segno nella prima metà dell’ultimo periodo quando i bianconeri sono andati sul +10 (67-77) e la freddezza dalla linea del tiro libero nelle battute finali. Le battute iniziali hanno subito evidenziato una Ble Decò concentrata e determinata a conquistare due punti quanto mai importanti in ottica futura. Gli abruzzesi hanno sempre replicato agli ospiti dando vita ad una partita incerta e con tanti capovolgimenti di fronte. Alla tripla iniziale di Sperduto ha risposto l’ex Giorgio Galipò con una penetrazione e libero con la gara che si è andata svolgendo sul piano della parità con vantaggi insignificanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Blerisponde ai successi delle due dirette avversarie andando a violare il campo dellaa spicchi al termine di un confronto equilibrato risolto solo nelle battute finali. Decisivi il break messo a segno nella prima metà dell’ultimo periodo quando i bianconeri sono andati sul +10 (67-77) e la freddezza dalla linea del tiro libero nelle battute finali. Le battute iniziali hanno subito evidenziato una Bleconcentrata e determinata a conquistare due punti quanto mai importanti in ottica futura. Gli abruzzesi hanno sempre replicato agli ospiti dando vita ad una partita incerta e con tanti capovolgimenti di fronte. Alla tripla iniziale di Sperduto ha risposto l’ex Giorgio Galipò con una penetrazione e libero con la gara che si è andata svolgendo sul piano della parità con vantaggi insignificanti ...

