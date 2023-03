Bilancio positivo per la Fiera di San Giuseppe, Mastella: “Segno di ritrovata vitalità” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’edizione 2023 della Fiera di San Giuseppe va in archivio con un Bilancio estremamente positivo: record di espositori con 140 imprenditori arrivati da tutte le regioni italiane e un’affluenza di visitatori straordinaria con presenze stimate attorno alle cinquantamila unità nei tre giorni di apertura“, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella e gli assessori Luigi Ambrosone (Attività produttive) e Attilio Cappa (Fiere e congressi) a conclusione della kermesse fieristica nell’area stadio. “La Fiera di San Giuseppe è un appuntamento di riconosciuta tradizione, tuttavia ne abbiamo in questi anni potenziato la portata lavorando per allargarne il bacino d’utenza, con un’attività di marketing fieristico che l’ha resa un brand di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’edizione 2023 delladi Sanva in archivio con unestremamente: record di espositori con 140 imprenditori arrivati da tutte le regioni italiane e un’affluenza di visitatori straordinaria con presenze stimate attorno alle cinquantamila unità nei tre giorni di apertura“, così il sindaco di Benevento Clementee gli assessori Luigi Ambrosone (Attività produttive) e Attilio Cappa (Fiere e congressi) a conclusione della kermesse fieristica nell’area stadio. “Ladi Sanè un appuntamento di riconosciuta tradizione, tuttavia ne abbiamo in questi anni potenziato la portata lavorando per allargarne il bacino d’utenza, con un’attività di marketing fieristico che l’ha resa un brand di ...

