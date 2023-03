Big tech, i ‘boss’ licenziano a raffica: dopo Facebook, tocca ad Amazon e Yahoo (Di lunedì 20 marzo 2023) Proseguono mese dopo mese, nel settore delle big tech, i tagli ai posti di lavoro. È un’emorragia che non si arresta un attimo e, se la scorsa settimana era stata a Meta ad annunciare 10mila licenziamenti (che si aggiungono agli 11mila del novembre 2022), lunedì 20 marzo è toccato ad Amazon. L’azienda di Seattle ha annunciato un nuovo taglio di 9mila persone. I licenziamenti seguono un precedente ciclo di drastiche riduzioni delle posizioni lavorative cominciato a novembre, che ha interessato più di 18mila dipendenti. Lauren Sanchez e Jeff Bezos, il capo di Amazon. Foto Ansa/Epatech, settore in crisi Ad annunciarlo agli addetti della società tech di e-commerce è stato l’amministratore delegato Andy Jassy, come anticipato dall’emittente americana Cnbc. “Vi scrivo per ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 marzo 2023) Proseguono mesemese, nel settore delle big, i tagli ai posti di lavoro. È un’emorragia che non si arresta un attimo e, se la scorsa settimana era stata a Meta ad annunciare 10mila licenziamenti (che si aggiungono agli 11mila del novembre 2022), lunedì 20 marzo èto ad. L’azienda di Seattle ha annunciato un nuovo taglio di 9mila persone. I licenziamenti seguono un precedente ciclo di drastiche riduzioni delle posizioni lavorative cominciato a novembre, che ha interessato più di 18mila dipendenti. Lauren Sanchez e Jeff Bezos, il capo di. Foto Ansa/Epa, settore in crisi Ad annunciarlo agli addetti della societàdi e-commerce è stato l’amministratore delegato Andy Jassy, come anticipato dall’emittente americana Cnbc. “Vi scrivo per ...

