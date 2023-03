(Di lunedì 20 marzo 2023) Non solo sci alpino, anche ilcontinua a regalare gioie conseconda e terza in classifica generale. E poi quattro medaglie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ABBIAMO FINITO GLI AGGETTIVI ?? Dopo aver vinto l’individuale di Coppa del Mondo di biathlon, Dorothea Wierer trion… - Nicola89144151 : Coppa del Mondo di Biathlon Femminile, il riepilogo: Generale: Simon 1093 Wierer 911 Vittozzi 882 Herrmann 874 E.… - RobertaFazio7 : RT @giomalago: Show #scherma: 1° Foconi, 2ª sciabola donne, terzi Gregorio, Volpi, Sinigalia. #Nuotofondo: 1ª Taddeucci, Acerenza 2°, Guidi… - mondofelice6 : RT @Coninews: Due azzurre sul podio!!?????? Con le mass start di Oslo, si è chiusa la Coppa del Mondo di biathlon. Grazie a una stagione brill… - chrileo_dufour : RT @masterx_iulm: Si chiude con il botto la stagione di #scialpino e #biathlon .#Goggia regina della discesa. Wierer e Vittozzi, doppio pod… -

Non solo sci alpino, anche ilcontinua a regalare gioie cone Vittozzi seconda e terza in classifica generale. E poi quattro medaglie ...CLASSIFICA GENERALE CONCLUSIVA - COPPA DEL MONDOFEMMINILE 2023 1. Julia Simon (FRA) 1093 2. Dorothea(ITA) 911 3. Lisa Vittozzi (ITA) 882 4. Denise Herrmann - Wick (GER) 874 5. ...Si è conclusa la mass start di Oslo 2023 , ultima gara di una stagione diche è stata molto soddisfacente per le atlete azzurre. Dorotheae Lisa Vittozzi , infatti, hanno chiuso ottava e tredicesima la gara odierna, confermandosi seconda e terza ...

Biathlon, Wierer e Vittozzi sul podio di coppa del mondo: il movimento italiano c'è - Sport - Altri Sport QUOTIDIANO NAZIONALE

Solo la gara di Biathlon su ghiaccio di Le Grand Bornand toglie a Johannes ... non sarebbe stato sufficiente poichè solo un settimo posto avrebbe permesso di pareggiare i conti. Dorothea Wierer è al ...Non solo sci alpino, anche il biathlon continua a regalare gioie con Wierer e Vittozzi seconda e terza in classifica generale. E poi quattro medaglie mondiali ...