Bianca Guaccero e Gilles Rocca sono una coppia? La verità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) I nomi distati accostati poco tempo dopo l’annuncio dell’ex concorrente di Tale & Quale, sulla fine della storia d’amore con Miriam Galanti. Archiviata l’importante relazione, al fianco dell’attore il gossip ha indicato la showgirl pugliese come papabile flirt che i due stavano “Vivendo in gran segreto”. Lo scorso febbraio,pubblicava un lungo post su Instagram nel quale metteva al corrente i followers sullo stato sentimentale: Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto dio che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in ...