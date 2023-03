Beto | l’agente | “Sta crescendo | è normale l’interesse del Napoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #Beto, l’agente: “Può raggiungere #Osimhen! #Napoli? I top club lo seguono” - 100x100Napoli : (Agente Beto: 'Tutti vedono cosa sta facendo. Normale l'interesse del Napoli') - infoitsport : Beto, l’agente: “Napoli? I top club vedono cosa sta facendo…” - susydigennaro : RT @napolimagazine: BETO - L'agente: 'Può diventare forte come Osimhen, è normale l'interesse del Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BETO - L'agente: 'Può diventare forte come Osimhen, è normale l'interesse del Napoli' -

... ha dichiarato un. Più e più volte si è provato a separare ... soprattutto per portare'animale selvatico in un luogo protetto ..., ogni volta, non non ci metteva molto a correre ...Noi continuiamo a dialogare con la Roma': cosìdi ... Chelsea e Lione avrebbero trovato'intesa definitiva per il passaggio ... IT -alla Fiorentina, trattativa in corso tra i viola e'......dell'olandese, #Ledure, a @calciomercatoit, smentisce ...'Inter guarda ancora in Serie A: Marotta sceglie tra tre ... Duvan Zapata - Calciomercato.itIeridell'Udinese ha rubato la scena e ...