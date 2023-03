Bergomi: «Mani Rabiot? Senza certezza accettare VAR! Inter fa fatica» (Di lunedì 20 marzo 2023) Beppe Bergomi ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro la Juventus per 0-1. Inevitabile il commento dell’episodio del gol convalidato a Kostic, viziato ad inizio azione da un tocco di mano di Rabiot EPISODIO – Queste le parole di Bergomi: «Mani Rabiot? Se non c’è la certezza bisogna accettare il verdetto del VAR. Brozovic? Nell’Inter tutti cercano di dare il contributo ma c’è qualcosa che non funziona in compattezza. Deve ritrovare lo spirito di squadra, la Juve ce l’ha forte. La Juventus ha vinto con merito la partita. L’Inter se deve attaccare squadre che difendono di posizione fa fatica. Lautaro Martinez? Mi piace, ma quando pensi possa diventare finalmente un campione ecco che attraversa ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Beppeha commentato così la sconfitta dell’contro la Juventus per 0-1. Inevitabile il commento dell’episodio del gol convalidato a Kostic, viziato ad inizio azione da un tocco di mano diEPISODIO – Queste le parole di: «? Se non c’è labisognail verdetto del VAR. Brozovic? Nell’tutti cercano di dare il contributo ma c’è qualcosa che non funziona in compattezza. Deve ritrovare lo spirito di squadra, la Juve ce l’ha forte. La Juventus ha vinto con merito la partita. L’se deve attaccare squadre che difendono di posizione fa. Lautaro Martinez? Mi piace, ma quando pensi possa diventare finalmente un campione ecco che attraversa ...

