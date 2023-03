(Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO - Un derby spigoloso, come si vive soltanto nella Capitale. UNa sfida accesa che ha generato, al fischio finale, non poche discussioni, sia per l'atteggiamento tattico della Roma, sia per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bergomi, la frase sul rosso a Ibanez scatena la discussione in diretta tv: L’opinione dell’ex terzino dell’Inter no… -

"Tu ti aspettavi una partita diversa - chiede Beppea Fabio Caressa - quando fa risultato giocando in questo modo noi esaltiamo la Roma nella sofferenza, nella difesa: è nei quarti di Europa ...... gli ex calciatori Paolo Di Canio, Beppee Luca Marchegiani . I due protagonisti, però, ... Bucciantini esclama: "Lui non ha ragione, ha torto" e poi pronuncia unache non piace al ......e Marchegiani, gli altri protagonisti della trasmissione. L'episodio ha finito per acuire ...cerchi il controllo della partita col controllo della palla" ma non riesce a ultimare la...

Bergomi, la frase sul rosso a Ibanez scatena la discussione in diretta tv Corriere dello Sport

“Tu ti aspettavi una partita diversa - chiede Beppe Bergomi a Fabio Caressa - quando fa risultato giocando in questo modo noi esaltiamo la Roma nella sofferenza, nella difesa: è nei quarti di Europa ...Negli ultimi minuti dell’assalto del Porto contro la difesa nerazzurra l’ex difensore nerazzurro si lascia scappare su Sky persino un «Grande Dumfries, grandeeee!!!» ...