(Di lunedì 20 marzo 2023) Teatro Donizetti. Da giovedì 23 marzo a domenica 26, al Donizetti, al Globe, nell’Auditorium con nomi di spicco della musica. E non solo: anche gli eventi collaterali.

Si muovono in questa direzione i due conservatori, con concerti condivisi tra gli studenti, e così pureFestival e il Festival Organistico diche, forte dei trent'anni di ...FESTIVAL La 44a edizione diFestival , organizzata da Fondazione Teatro Donizetti con Comune die inserita nel quadro dei principali eventi diBrescia ...... che si svolgerà dal 23 al 26 marzo con alcuni appuntamenti nei giorni precedenti, Fondazione Teatro Donizetti e, con Comune di, annunciano tre grandi concerti in programma nell'...

Bergamo Jazz, gli appuntamenti giorno per giorno

Bergamo. Bergamo Jazz 2023 entra nel vivo: da giovedì 23 a domenica 26 marzo la città sarà invasa dai mille suoni del jazz, nei teatri ma anche in altri luoghi, per la 44a edizione di un Festival tra ...Da giovedì 23 marzo a domenica 26, al Donizetti, al Globe, nell'Auditorium con nomi di spicco della musica. E non solo: anche gli eventi collaterali ...