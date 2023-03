Benzema, un fantasma al Clasico. Zero in pagella da AS: “Invisibile” (Di lunedì 20 marzo 2023) La stagione del primo Pallone d’oro è allo stesso tempo una delle più difficili della sua carriera. Karim Benzema, tra infortuni e ricadute, ha segnato 11 gol in Liga e 3 in Champions. Non pochi, ma non all’altezza del suo rendimento recente. E la prestazione offerta nel Clasico tra Barcellona e il suo Real Madrid non è stata sufficiente, a tal punto che AS ha deciso di assegnargli uno Zero in pagella:“Nove palle perse, Zero giocate. Di nuovo Invisibile, non fa niente di niente. Non riesce a ricevere palla, né a trovare la zampata in area. È a mille leghe di distanza dal giocatore che ha vinto il Pallone d’Oro. Lo vediamo senza ritmo, lento; se il Real Madrid ritroverà il suo attaccante, avrà un tesoro, ma sta aspettando questo giorno da troppo tempo”. Dopo la delusione per ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) La stagione del primo Pallone d’oro è allo stesso tempo una delle più difficili della sua carriera. Karim, tra infortuni e ricadute, ha segnato 11 gol in Liga e 3 in Champions. Non pochi, ma non all’altezza del suo rendimento recente. E la prestazione offerta neltra Barcellona e il suo Real Madrid non è stata sufficiente, a tal punto che AS ha deciso di assegnargli unoin:“Nove palle perse,giocate. Di nuovo, non fa niente di niente. Non riesce a ricevere palla, né a trovare la zampata in area. È a mille leghe di distanza dal giocatore che ha vinto il Pallone d’Oro. Lo vediamo senza ritmo, lento; se il Real Madrid ritroverà il suo attaccante, avrà un tesoro, ma sta aspettando questo giorno da troppo tempo”. Dopo la delusione per ...

