Beni primari al supermercato | arriva il taglio dei prezzi grazie allo sconto sull’IVA | Super risparmio

Beni primari al supermercato: arriva il taglio dei prezzi grazie allo sconto sull'IVA

Tanto risparmio sui Beni fondamentali al Supermercato e discount. Ecco come funziona e quanto risparmi concretamente. Oggi per tante famiglie fare la spesa sta diventando difficile. Attualmente il governo per cercare di aiutare i meno abbienti sul fronte dell'inflazione sta intervenendo sull'IVA, una pesante tassa dello Stato che grava su tutti i prodotti che acquistiamo.

Il forte sconto sull'IVA

Oggi l'IVA appare più pesante proprio sui prodotti del Supermercato. L'obiettivo del governo è quello di azzerare l'IVA su alcuni prodotti come il pane, la pasta e il latte. Attualmente l'IVA su questi prodotti si attesta al ...

