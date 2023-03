"Bene i negoziati di pace". L'apertura di Putin a Xi Jinping (Di lunedì 20 marzo 2023) Putin apre al negoziato di pace per il futuro dell'Ucraina. Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha detto all'omologo cinese Xi Jinping di aver «studiato attentamente» il piano per la «soluzione politica» del conflitto in Ucraina proposto da Pechino nelle scorse settimane e ha sottolineato di essere «sempre aperto al processo negoziale». L'occasione è stata un incontro informale fra i due leader a Mosca, dove il capo dello Stato cinese si è recato in visita. Il colloquio ufficiale fra i due presidenti, stando a quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti, è previsto per martedì alle 15 ora locale. Durante la prima riunione, Putin ha ribadito di «rispettare in modo incondizionato» l'iniziativa cinese per la pace, che, nella visione del capo del Cremlino, «parte dai principi di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023)apre al negoziato diper il futuro dell'Ucraina. Il presidente della Russia, Vladimir, ha detto all'omologo cinese Xidi aver «studiato attentamente» il piano per la «soluzione politica» del conflitto in Ucraina proposto da Pechino nelle scorse settimane e ha sottolineato di essere «sempre aperto al processo negoziale». L'occasione è stata un incontro informale fra i due leader a Mosca, dove il capo dello Stato cinese si è recato in visita. Il colloquio ufficiale fra i due presidenti, stando a quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti, è previsto per martedì alle 15 ora locale. Durante la prima riunione,ha ribadito di «rispettare in modo incondizionato» l'iniziativa cinese per la, che, nella visione del capo del Cremlino, «parte dai principi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Bene i negoziati di #pace'. L'apertura di #Putin a #Xijinping #20marzo - Mimmo696969 : RT @1972book: E la NATO abbaia. E le armi all’Ucraina prolungano il conflitto. E la Russia non va umiliata. E il mandato d’arresto allontan… - AndreaL50331557 : RT @1972book: E la NATO abbaia. E le armi all’Ucraina prolungano il conflitto. E la Russia non va umiliata. E il mandato d’arresto allontan… - domenicomazzone : RT @1972book: E la NATO abbaia. E le armi all’Ucraina prolungano il conflitto. E la Russia non va umiliata. E il mandato d’arresto allontan… - LatrBerserkr : RT @1972book: E la NATO abbaia. E le armi all’Ucraina prolungano il conflitto. E la Russia non va umiliata. E il mandato d’arresto allontan… -