Belve | Claudia Pandolfi | Sono stata con una donna | per me era un faro

Claudia Pandolfi fa coming out a Belve, l'attrice ha rivelato a a Francesca Fagnani di aver avuto una storia con una donna. Claudia Pandolfi sarà l'ospite di Belve nella puntata in onda il 21 marzo in prima serata su Rai 2. L'attrice, durante la sua intervista con Francesca Fagnani, ha rivelato di essere stata innamorata di una donna. Claudia, che non ha svelato l'identità della persona coinvolta, l'ha definita 'il suo faro'. Claudia Pandolfi, che in questa stagione è stata impegnata nella serie The Bad Guy, qui trovate l'intervista ai registi, sarà una dei tre ospiti della puntata di martedì di Belve.

