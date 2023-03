“Belve”, Claudia Pandolfi: “Mi sono innamorata di una donna” (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudia Pandolfi ospite dell’ultima puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Interviste sempre interessanti e quella che ha visto protagonista la celebre attrice non ha di certo deluso le aspettative. Si è parlato di cinema e di vita privata, affrontando anche il tema della libertà d’amare chiunque si desideri. Riprendendo una vecchia dichiarazione, Claudia Pandolfi ha liberamente parlato dei sentimenti provati per un’altra donna. Claudia Pandolfi innamorata di una donna: la storia Francesca Fagnani è abilissima nel rintracciare vecchie frasi pronunciate dai personaggi famosi che intervista. Spunti di riflessione per indagare più a fondo nel privato di chi siede sullo sgabello dinanzi a lei. Nel caso ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023)ospite dell’ultima puntata di, programma condotto da Francesca Fagnani. Interviste sempre interessanti e quella che ha visto protagonista la celebre attrice non ha di certo deluso le aspettative. Si è parlato di cinema e di vita privata, affrontando anche il tema della libertà d’amare chiunque si desideri. Riprendendo una vecchia dichiarazione,ha liberamente parlato dei sentimenti provati per un’altradi una: la storia Francesca Fagnani è abilissima nel rintracciare vecchie frasi pronunciate dai personaggi famosi che intervista. Spunti di riflessione per indagare più a fondo nel privato di chi siede sullo sgabello dinanzi a lei. Nel caso ...

