Beautiful, puntate americane: Bill fa il doppio gioco con Sheila

Il folle ed improvviso amore di Bill Spencer per Sheila Carter aveva stupito tutti, a cominciare dalla stessa dark lady e finalmente, come rivelano le anticipazioni americane di Beautiful, il mistero è stato svelato. Ricordiamo che la donna era ricercata dalla polizia dopo aver fatto credere di essere stata sbranata da un'orso ed aveva trovato rifugio in casa di Deacon Sharpe. Sheila, però, si era introdotta nell'appartamento di Steffy e Finn per insinuarsi nuovamente nella nuova vita ed era sfuggita all'arresto grazie al tempestivo arrivo di Bill, il quale, usando l'arma del ricatto verso la Forrester, aveva impedito che la donna finisse in prigione. Da quel momento in poi, i due avevano intrapreso una relazione d'amore che aveva insospettito persino i figli di Spencer, Liam e ...

