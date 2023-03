Beau ha paura | pubblicato il trailer del nuovo inquietante ed enigmatico film di Joaquin Phoenix

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildihaci dà un assaggio deldi, in attesa della sua prossima uscita. I Wonder Pictures ha finalmente condiviso ilitaliano diha, ildi Ari Aster conin uscita ad aprile nelle sale. Ilato in lingua italiana presenta il protagonista della storia, anticipando una narrazione che gioca con la dimensione della realtà e quella della mente, oscillando fra follia e un particolare black humor. Dopo il grande successo riscosso da Midsommar - Il villaggio dei dannati, Ari Aster torna nei cinema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cineblogit : Beau ha paura: trailer italiano e anticipazioni del film horror con Joaquin Phoenix - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Beauhapaura: Joaquin Phoenix nel trailer italiano del nuovo film di Ari Aster! - Ash71Pietro : Beau ha paura: #trailer italiano e anticipazioni del #film #horror di Ari Aster con #joaquinphoenix al #Cinema ad a… - HorrorItalia24 : Beau Ha Paura, fuori il trailer italiano - GianlucaOdinson : Beau ha paura: Joaquin Phoenix nel trailer italiano del nuovo film di Ari Aster! | Cinema - -

I Wonder Pictures ha svelato il trailer italiano di "ha". Si tratta del nuovo, visionario film di Ari Aster, prodotto da A24 e nelle sale ad aprile. Il premio Oscar Joaquin Phoenix ("Lei", "Joker" ) è il protagonista della emozionante odissea ...Uscita trionfante dagli Oscar 2023 con 10 statuette 'vinte', I Wonder Pictures ha oggi presentato il trailer italiano diha, nuovo atteso visionario film di Ari Aster , prodotto da A24 e nelle sale ad aprile. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è il protagonista dell'odissea di un uomo che attraversa varie ...Ari Aster è tornato. Il suo nuovo, visionario e fantasmagorico 'ha' (Is Afraid ) arriverà nei cinema italiani ad aprile con I Wonder Pictures. Protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix, un individuo paranoico che deve affrontare una ...

Beau ha paura: Joaquin Phoenix nel trailer italiano del nuovo film di ... BadTaste.it Cinema

I Wonder Pictures presenta oggi il trailer italiano di Beau ha paura, nuovo, visionario film di Ari Aster, prodotto da A24 e nelle sale nostrane ad aprile. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è il ...I Wonder Pictures ha diffuso il trailer italiano di Beau ha paura, il nuovo, visionario film di Ari Aster, prodotto da A24 ...