Bayern Monaco | Hainer | «Non ci interessa la Superlega | meglio la Champions League»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il sorteggio dei Quarti di Finale: ???? REAL MADRID ?? CHELSEA ?????????????? ???? INTER ?? BENFICA ???? ?????????????? MANCHESTER CITY… - napolista : #BayernMonaco, Hainer: «Non ci interessa la Superlega, meglio la Champions League» Alla Sueddeutsche: «Il Bayern v… - cholafebbradue : @CalcioFinanza Non siamo interessati a ciò che interessa al Bayern Monaco. Questa affermazione avrebbe senso solo s… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il presidente del Bayern Monaco: «Non siamo interessati alla Superlega: meglio il format della nuova Champions League» h… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il presidente del Bayern: «Superlega? Meglio la Champions»: Il Bayern Monaco non è mai stato a… -

Le vincitrici degli scorsi campionati europei, Manchester City esclusa, hanno tutte perso:, Real Madrid, PSG, Ajax e Milan Se non è un record, poco ci manca. Nel weekend, le 5 squadre campioni in carica sono tutte cadute nei loro tornei. Fa eccezione il Manchester City, che ...'Il Napoli si è presentato a Francoforte come una squadra senza punti deboli, giocando ad un livello che in Germania può essere visto solo con il, quando è al meglioLa squadra del ...PSG, Real Madrid e, tutte interessate a portare l'attaccante dalla loro, sanno che il modo più 'semplice' per farlo sia passare attraverso la clausola rescissoria . Perchè sì, Haaland ...

Bayern Monaco, Nagelsmann e la talpa nello spogliatoio: cosa succede Calciomercato.com

Su di lui ci sono gli sguardi di top club europei, dal Bayern Monaco che cerca il successore del 34nne Lewandowski, al Real Madrid che guarda al futuro del post Benzema, arrivato a 35 anni, fino al ...Le vincitrici degli scorsi campionati europei, Manchester City esclusa, hanno tutte perso: Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Ajax e Milan Se non è un record, poco ci manca. Nel weekend, le 5 squadre ...