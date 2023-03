(Di lunedì 20 marzo 2023) Paura durante un battesimo a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina: mentre unadi 8stava ricevendo il sacramento, il padrino che la teneva in braccio – suo zio – ha sentito bruciare quando alcune gocce dell’acqua che stava venendo utilizzare gli hanno bagnato la mano. Per errore, nel liquido era contenuto anche dell’, che ha arrossato anche il collo della piccola. Socal Policlinico di Messina, laè stata dimessa immediatamente e senza gravi conseguenze. Dopo alcuni minuti è stato possibile risalire al responsabile: un ragazzino, incaricato dal parroco – molto anziano – di trovare una bottiglia, ne avrebbe trovata una nel bagno della chiesa, con qualche centimetro di liquido trasparente all’interno. Il giovane ha pensato che fosse acqua, ed ha riempito il contenitore ...

Battezzano bimba di 8 mesi ma nell’acqua ci sono tracce di acido: la corsa in ospedale TPI

