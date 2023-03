BAT, fino a 60 milioni in tre anni per l'acquisto di tabacco italiano (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – BAT Italia ha siglato oggi un protocollo d'intesa triennale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'acquisto di tabacco italiano di alta qualità. Alla firma del nuovo accordo hanno partecipato il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, il direttore generale di BAT Italia Fabio de Petris, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il Principal di H-FARM Innovation Mauro Iannizzi.BAT ha annunciato, per il 2023, un investimento fino a 60 milioni di euro per l'acquisto di 15.000 tonnellate di tabacco italiano delle varietà Burley, in Campania, e Virginia Bright, in Veneto e Umbria. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – BAT Italia ha siglato oggi un protocollo d'intesa triennale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'didi alta qualità. Alla firma del nuovo accordo hanno partecipato il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, il direttore generale di BAT Italia Fabio de Petris, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il Principal di H-FARM Innovation Mauro Izzi.BAT ha annunciato, per il 2023, un investimentoa 60di euro per l'di 15.000 tonnellate didelle varietà Burley, in Campania, e Virginia Bright, in Veneto e Umbria. La ...

