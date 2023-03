Bat: De Petris, fino a 60 milioni in 3 anni per tabacco italiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Bat investirà in tre anni fino a 60 milioni di euro per l'acquisto di 15.000 tonnellate di tabacco italiano, nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato con il ministero dell'Agricoltura. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Bat investirà in trea 60di euro per l'acquisto di 15.000 tonnellate di, nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato con il ministero dell'Agricoltura. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Bat: De Petris, fino a 60 milioni in 3 anni per tabacco italiano: Protocollo d'intesa al Masaf, 400 aziende coinvol… - Agricolae1 : #Tabacchi, De Petris (@BAT_Italia): firmato accordo pluriennale con 60 milioni di investimento per 3 anni. VIDEO… -