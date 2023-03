"Bastavano 48 ore": Gaia Tortora, il durissimo sfogo da Fazio (Di lunedì 20 marzo 2023) Gaia Tortora, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3, nella puntata del 19 marzo, parla del suo libro Testa alta e avanti, che uscirà domani 21 marzo, in cui parla della tragica vicenda di suo padre Enzo Tortora. Un caso giudiziario assurdo e drammatico che vide finire in carcere il giornalista sulle basi delle folli e false accuse di un camorrista. "Papà era estremamente ironico. Facevano degli scherzi con Piero Angela, con gli altri amici... e pensavo mentre vedevo queste immagini che hanno tolto la possibilità dell'allegria e della leggerezza a un'intera famiglia."@GaiaTortora a #CTCF pic.twitter.com/Ca2TEXx68Z — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 19, 2023 La giornalista e conduttrice di La7 ricorda la battaglia giudiziaria di suo padre, le sue parole ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023), ospite di Fabioa Che tempo che fa, su Rai 3, nella puntata del 19 marzo, parla del suo libro Testa alta e avanti, che uscirà domani 21 marzo, in cui parla della tragica vicenda di suo padre Enzo. Un caso giudiziario assurdo e drammatico che vide finire in carcere il giornalista sulle basi delle folli e false accuse di un camorrista. "Papà era estremamente ironico. Facevano degli scherzi con Piero Angela, con gli altri amici... e pensavo mentre vedevo queste immagini che hanno tolto la possibilità dell'allegria e della leggerezza a un'intera famiglia."@a #CTCF pic.twitter.com/Ca2TEXx68Z — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 19, 2023 La giornalista e conduttrice di La7 ricorda la battaglia giudiziaria di suo padre, le sue parole ...

