Basket, Serie B, la Diesel Tecnica riparte col piede giusto e allontana la zona retrocessione

Tempo di lettura: < 1 minutoUn dolce rientro per la Diesel Tecnica che, alla ripresa del campionato, dopo la settimana di stop, vince nella gara esterna contro la Virtus Pozzuoli e allontana la zona retrocessione portandosi sul +4. I blue boys dominano ampiamente il match già nel primo quarto e archiviano la pratica in maniera agevole, senza correre rischi. Un risultato fondamentale seguito da una prestazione importante che inietta fiducia agli uomini di coach Paternoster e carica l'ambiente in vista del derby di domenica contro la Blu JuveCaserta. Bava Pozzuoli – Diesel Tecnica Sala Consilina 50-67 (10-20, 13-22, 12-9, 15-16) Bava Pozzuoli: Fatih Mehmedoviq 15, Daniele Greggi 11, Simone Lucarelli 10, Iba koite Thiam 7, Marco Cucco 3, Ilario Simonetti 2,

