Basket: l’Italia parteciperà al Torneo Aegan Acropolis 2023. Le date (Di lunedì 20 marzo 2023) Inizia a delinearsi il calendario della Nazionale italiana di Basket in vista dei Campionati Mondiali 2023 in programma dal 25 agosto al 15 settembre tra Giappone, Filippine e Indonesia. Gli azzurri infatti prenderanno parte alla trentaduesima edizione del Torneo Aegan Acropolis (Grecia), pianificato ad Oaka (Atene) dall’8 al 10 agosto. La notizia è arrivata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, tramite un comunicato diramato dalla Federazione Greca Gli uomini di coach Pozzecco saranno protagonisti di un triangolare in cui sfideranno i padroni di casa della Grecia e la Serbia. La sfida che inaugurerà il Torneo sarà Grecia-Serbia a cui seguiranno poi Serbia-Italia (9 agosto) e Italia-Grecia (10 agosto). Un’occasione dunque molto importante per i nostri ragazzi, i quali poco ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Inizia a delinearsi il calendario della Nazionale italiana diin vista dei Campionati Mondialiin programma dal 25 agosto al 15 settembre tra Giappone, Filippine e Indonesia. Gli azzurri infatti prenderanno parte alla trentaduesima edizione del(Grecia), pianificato ad Oaka (Atene) dall’8 al 10 agosto. La notizia è arrivata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, tramite un comunicato diramato dalla Federazione Greca Gli uomini di coach Pozzecco saranno protagonisti di un triangolare in cui sfideranno i padroni di casa della Grecia e la Serbia. La sfida che inaugurerà ilsarà Grecia-Serbia a cui seguiranno poi Serbia-Italia (9 agosto) e Italia-Grecia (10 agosto). Un’occasione dunque molto importante per i nostri ragazzi, i quali poco ...

