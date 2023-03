Basket: Italia con Grecia e Serbia al Torneo dell'Acropolis (Di lunedì 20 marzo 2023) Antetokounmpo e Jokic ancora sulla strada degli azzurri del ct Pozzecco ROMA - Antetokounmpo e Jokic ancora sulla strada degli azzurri. Dopo i memorabili incroci dell'estate scorsa tra Milano e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Antetokounmpo e Jokic ancora sulla strada degli azzurri del ct Pozzecco ROMA - Antetokounmpo e Jokic ancora sulla strada degli azzurri. Dopo i memorabili incroci'estate scorsa tra Milano e ...

