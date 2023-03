Basket, il GS Meomartini continua a vincere: battuto il Pozzuoli per 77-65 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.Meomartini ha conquistato altri due importantissimi punti in classifica nel campionato di Promozione maschile, con la vittoria casalinga di sabato 18 marzo contro il Pick and Roll Pozzuoli (punteggio finale 77-65). La partita contro la squadra napoletana è iniziata bene per la formazione beneventana, che, trovando facilmente la via del canestro, ha raggiunto il massimo vantaggio sul 18-1 e poi ha chiuso il primo quarto di gioco sul +13 (22-9). Molto più equilibrato il secondo periodo, che ha visto i locali realizzare 12 punti e gli ospiti 13, andando al riposo lungo sul punteggio di 34-22. Dal terzo quarto in poi, il G.S. Meomartini ha controllato la gara, mantenendo costantemente un vantaggio di circa 10 punti (54-44 il finale del terzo quarto). All’inizio dell’ultimo periodo di gioco gli ospiti hanno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.ha conquistato altri due importantissimi punti in classifica nel campionato di Promozione maschile, con la vittoria casalinga di sabato 18 marzo contro il Pick and Roll(punteggio finale 77-65). La partita contro la squadra napoletana è iniziata bene per la formazione beneventana, che, trovando facilmente la via del canestro, ha raggiunto il massimo vantaggio sul 18-1 e poi ha chiuso il primo quarto di gioco sul +13 (22-9). Molto più equilibrato il secondo periodo, che ha visto i locali realizzare 12 punti e gli ospiti 13, andando al riposo lungo sul punteggio di 34-22. Dal terzo quarto in poi, il G.S.ha controllato la gara, mantenendo costantemente un vantaggio di circa 10 punti (54-44 il finale del terzo quarto). All’inizio dell’ultimo periodo di gioco gli ospiti hanno ...

