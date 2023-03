Basket, i migliori italiani della 22^ giornata di Serie A. Cinciarini anima di Reggio Emilia, Mannion giocate importanti (Di lunedì 20 marzo 2023) La Serie A di Basket è arrivata alla ventiduesima giornata, che ha offerto risultati molto importanti sia nelle zone alte sia in quelle più basse della classifica. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati i migliori giocatori italiani di questo turno di campionato. Luca Severini: continua l’ottima stagione per un ragazzo che ha saputo ritagliarsi il suo spazio anche nell’Italia di Pozzecco. Per Tortona un successo esterno, che permette ai piemontesi di restare in piena scia delle formazioni vertice. L’ala azzurra è stata tra i migliori con 14 punti. Andrea Cinciarini: in una giornata dove fornisce solo tre assist (davvero inusuale), garantisce 15 punti. E’ il motore, l’anima, il cuore di una ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) LaA diè arrivata alla ventiduesima, che ha offerto risultati moltosia nelle zone alte sia in quelle più basseclassifica. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati igiocatoridi questo turno di campionato. Luca Severini: continua l’ottima stagione per un ragazzo che ha saputo ritagliarsi il suo spazio anche nell’Italia di Pozzecco. Per Tortona un successo esterno, che permette ai piemontesi di restare in piena scia delle formazioni vertice. L’ala azzurra è stata tra icon 14 punti. Andrea: in unadove fornisce solo tre assist (davvero inusuale), garantisce 15 punti. E’ il motore, l’, il cuore di una ...

