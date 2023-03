Barzagli: «Inter era bellissima l’anno scorso. Oggi piatti» (Di lunedì 20 marzo 2023) Andrea Barzagli non si spiega l’involuzione non tanto sui risultati, ma sul gioco dell’Inter di questa stagione. L’ex giocatore ha detto questo su Dazn. DIFFERENZA – Andrea Barzagli non si capacita dell’involuzione dell’Inter, parla così dei nerazzurri su Dazn: «Grande differenza tra il primo e il secondo anno di Inzaghi. L’Inter era bellissima, tutti si muovevano con la palla e trovavano spazi. I due difensori centrali di destra e sinistra si proponevano e avanzavano, Oggi erano tutti piatti e molto fermi. Per questo non hanno mai impensierito la Juventus, i cali sono stati troppi in stagione. Sul lato destro Dumfries fa un disastro, si accentra troppo e Onana si posiziona male. Attenzione alla Juventus per la lotta alla Champions League, può ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Andreanon si spiega l’involuzione non tanto sui risultati, ma sul gioco dell’di questa stagione. L’ex giocatore ha detto questo su Dazn. DIFFERENZA – Andreanon si capacita dell’involuzione dell’, parla così dei nerazzurri su Dazn: «Grande differenza tra il primo e il secondo anno di Inzaghi. L’era, tutti si muovevano con la palla e trovavano spazi. I due difensori centrali di destra e sinistra si proponevano e avanzavano,erano tuttie molto fermi. Per questo non hanno mai impensierito la Juventus, i cali sono stati troppi in stagione. Sul lato destro Dumfries fa un disastro, si accentra troppo e Onana si posiziona male. Attenzione alla Juventus per la lotta alla Champions League, può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barzagli: «Inter era bellissima l'anno scorso. Oggi piatti» - - DAZN_IT : La vera differenza rispetto all'Inter dell'anno scorso ??? Siete d'accordo con Barzagli? #SNS #DAZN - tuttointer24 : Inter-Juventus, Derby dentro e fuori dal campo: Barzagli rilancia per il secondo posto ???? #Inter #Inzaghi… - Ftbnews24 : Inter-Juventus, Derby dentro e fuori dal campo: Barzagli rilancia per il secondo posto - lucacimini82 : Lo vedo carico #Stramaccioni da capo ultrà Inter. E poi c’è la signorilità di #Barzagli Ho scelto di non essere c… -