(Di lunedì 20 marzo 2023) Ancora violenza e rabbia nei. Ieri asi è registrata l’ennesima aggressione in ospedale al personale sanitario. Unadeldell’ospedale San Paolo è stata prima minacciata. E poi aggredita conda una donna. La malcapitata ha riportato un, con una prognosi di quindici giorni., unaaggredita e picchiata inStando alla ricostruzione dell’accaduto, laè stata aggredita dalla figlia di un paziente che era stato visitato il giorno prima. E dimesso perché la patologia riscontrata non presentava urgenze. E dunque non richiedeva il ricovero. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Bari, dottoressa presa a schiaffi al Pronto soccorso: trauma cervicale. La Asl procede con la denuncia… - AgoraBlog2 : CRONACA Ospedale San Paolo di Bari, linea dura della direzione generale ASL #aslbari - NoiNotizie : #Bari, pronto soccorso ospedale San Paolo:, dottoressa presa a schiaffi e minacciata - GiuseppeAnacle2 : Bari, aggredito medico del San Paolo: schiaffi e insulti contro una dottoressa del pronto soccorso - Telebari : Bari, nuova aggressione in ospedale: schiaffi e minacce di morte a una dottoressa del San Paolo - #Bari #Notizie… -

...generale della ASL dista procedendo alla denuncia penale nei confronti di una donna che, domenica pomeriggio, si è recata al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo per aggredire una...Unain servizio all'ospedale San Paolo diè stata aggredita nel pomeriggio di domenica. L'infettivologo chiede la reintroduzione dei presidi di polizia all'interno dei pronto soccorso e ...... ieri pomeriggio, unaè stata prima insultata e poi schiaffeggiata da una donna, figlia di un paziente assistito il giorno prima. L'episodio è confermato dall'Asl. Non è ancora chiaro ...

Bari, pronto soccorso ospedale San Paolo dottoressa presa a ... Noi Notizie

La dottoressa sarebbe stata aggredita dalla figlia di un paziente che aveva visitato il giorno prima e rimandato al domicilio, per una patologia non urgente e che non richiedeva il ricovero. Il dg San ...(ANSA) - BARI, 20 MAR - L'Asl Bari "sta procedendo alla denuncia penale nei confronti di una donna che, domenica pomeriggio, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per aggredire una ...