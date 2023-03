Barcellona | Sergi Roberto strizza l’occhio a Messi | “Critiche a Parigi? Noi lo aspettiamo a braccia aperte”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i tifosi del Psg si aspettavano una reazione almeno in campionato. Invece, in casa contro il Rennes, è arrivata un’altra bruciante sconfitta che ha fatto storcere il naso a tanti supportersni. Tra i giocatori presi di mira anche Leo, che continua a guardarsi intorno mentre tratta il rinnovo con la società. Tra le possibili destinazioni non può mancaree, tra coloro che sperano in un ritorno della Pulce in Catalogna, ci sono gli stessi giocatori blaugrana. Su tutti, che dopo la vittoria nel Clàsico ha detto: “Decideranno l’allenatore e il presidente, ma noi giocatori lo. Al’hanno criticato per l’eliminazione dalla ...

A BRACCIA APERTE - Rispondendo a domanda precisa su quello che potrebbe essere il ritorno de La Pulce al Barcellona, Sergi Roberto ha spiegato: "Chi non sarebbe preparato al ritorno di Messi? Noi non..."

Autore di una delle due reti del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid vinto per 2-1, Sergi Roberto ha avuto modo di parlare anche del possibile ritorno di Lionel Messi in maglia blaugrana. Com ...Il Barcellona in campionato è tornato a fare la voce grossa, e pare intenzionato a farlo anche in sede di calciomercato con 100 milioni ...