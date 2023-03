Barcellona | Sergi Roberto | “Ritorno di Messi? Siamo pronti | lo stiamo già aspettando”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Barcellona, Sergi Roberto chiama Messi: “Pronti a riabbracciarlo” - CalcioPillole : #Barcellona, #SergiRoberto chiama #Messi: 'Pronti a riabbracciarlo'. - sportface2016 : #Barcellona, #SergiRoberto strizza l’occhio a #Messi: “Critiche a Parigi? Noi lo aspettiamo a braccia aperte” -

Difficile in queste condizioni pensare al rinnovo, così asperano nel ritorno della ... Parole diRoberto , subito dopo il Clasico vinto dai blaugrana che hanno messo una serissima ...Ilsi porta a casa il Clasico e "ipoteca" la vittoria della Liga. I blaugrana al Camp Nou ... Prima del riposo ci ha pensatoRoberto a ristabilire la parità. Nella ripresa l'equilibrio ...Tra le possibili destinazioni non può mancaree, tra coloro che sperano in un ritorno della Pulce in Catalogna, ci sono gli stessi giocatori blaugrana. Su tuttiRoberto , che dopo la ...

Sergi Roberto: “Al Barcellona stiamo aspettando ritorno di Messi” ItaSportPress

Tralasciando le cifre astronomiche che girano - si parla di 600 milioni di euro dall'Arabia-, a Barcellona la situazione di Messi non è passata inosservata e dopo il Clasico vinto, con tanto di gol, ...I catalani ribaltano il vantaggio iniziale del Real Madrid con i gol dell'ex Milan e di Sergi Roberto. Il Barça si porta a +12 dai Blancos e si avvicina ...