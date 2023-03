Barcellona-Real Madrid, Kessie eroe blaugrana: segna nel recupero e decide la Liga (VIDEO) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il VIDEO del gol di Franck Kessie, che ha deciso il Clàsico Barcellona-Real Madrid e probabilmente anche la Liga 2022/2023. L’ex centrocampista del Milan ha infatti battuto Courtois in pieno recupero, segnando il gol del decisivo 2-1 e spedendo i catalani a +12 sui rivali del Real Madrid. Tacco delizioso di Lewandowski, cross preciso di Balde e tocco vincente del calciatore ivoriano. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildel gol di Franck, che ha deciso il Clàsicoe probabilmente anche la2022/2023. L’ex centrocampista del Milan ha infatti battuto Courtois in pienondo il gol del decisivo 2-1 e spedendo i catalani a +12 sui rivali del. Tacco delizioso di Lewandowski, cross preciso di Balde e tocco vincente del calciatore ivoriano. In alto ildel gol. SportFace.

