Barcellona-Real Madrid | El Clásico: Devi credere che fosse fuorigioco (Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 01:11:34 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: APrima di festeggiare lo scudetto, il Camp Nou ha cantato “Così, così, così vince Madrid!” perché De Burgos non ha fischiato un fallo di Nacho a Raphinha. Sì, in pieno caso Negreira. Vedere per credere. Come bisogna credere che Asensio fosse in fuorigioco nell’azione che ha deciso la Liga. Marc the Balearic e Madrid sono arrivati ??a sei. Ma il VAR ha detto no perché la spalla di Asensio era un millimetro avanti. Quasi alla giocata successiva, con Madrid ribaltato, Kessie mette Bara a quota 12. E LaLiga è finita. A marzo. Madrid ha le competizioni KO rimaste. A cui più difficile. È ora di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 01:11:34 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: APrima di festeggiare lo scudetto, il Camp Nou ha cantato “Così, così, così vince!” perché De Burgos non ha fischiato un fallo di Nacho a Raphinha. Sì, in pieno caso Negreira. Vedere per. Come bisognache Asensioinnell’azione che ha deciso la Liga. Marc the Balearic esono arrivati ??a sei. Ma il VAR ha detto no perché la spalla di Asensio era un millimetro avanti. Quasi alla giocata successiva, conribaltato, Kessie mette Bara a quota 12. E LaLiga è finita. A marzo.ha le competizioni KO rimaste. A cui più difficile. È ora di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In Spagna il #Barcellona imbroglia (corruzione arbitri) e 18 club di 1^ divisione lo denunciano: tranne il #Real, c… - capuanogio : Il #Clasico #BarcellonaRealMadrid di domenica sera sarà trasmesso da #DAZN anche in chiaro sul canale @YouTube. E'… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Kessié entra e manda in paradiso il #Barcellona: 2-1 al #RealMadrid ne #ElClasico, che distacco in classifica! - MomentiCalcio : Un Clasico ad'alta quota va al #Barcellona: #Kessiè l'uomo della provvidenza che porta il #Real a +12 - sportli26181512 : Barcellona Real Madrid 2-1: decide Kessie al 92', blaugrana a +12: Vittoria in rimonta dei blaugrana che piegano il… -