Barcellona-Real Madrid 2-1 | Kessie decide il Clasico

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Ildella Liga spagnola fraal Camp Nou viene deciso dall’ex Milan Frankche al 92?, entrato da poco,izza il gol del 2-1 finale ela sfida e forse la corsa per il titolo. Ilera passato in vantaggio al 9? con un autogol di Araujo, poi al 45? è arrivato il pari di Sergi Roberto per il finale con il gol di. Xavi vince la sfida e con questo successo il Barca scappa a +12 sulla formazione di Ancelotti: 68 punti per i catalani, 56 per i blancos dopo 26 giornate. L'articolo proviene da Italia Sera.

