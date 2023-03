Barcellona | Kessié decide il clasico in pieno recupero

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilfa suo ilcontro il Real Madrid, arlo ci ha pensato un gol diinIlfa suo ilcontro il Real Madrid, arlo ci ha pensato un gol diin. I blaugrana allungano in classifica e lo fanno ribaltando i blancos, che erano passati in vantaggio con l’autorete di Araujo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : A Oporto vertice di mercato #Barcellona-#Inter. Sul tavolo i nomi di Kessie, Jordi Alba, Umtiti e Brozovic. Il Barc… - diavolisempre : @Rossonerosemper Quindi un goal in hna stagione anomala fa cambiare giudizio? Kessie serviva ma non si può certo di… - TV7Benevento : Calcio: Liga, Kessie decide il Clasico, Barcellona-Real Madrid 2-1 - - CalcioNews24 : #Kessié decide la sfida tra #BarcellonaRealMadrid ?? - tuttoatalanta : Il Clasico è deciso da Kessié: l'ex Milan ribalta il Real Madrid e lancia il Barcellona a +12… -

- Al Camp Nou di, va in scena il Clásico tra i blaugrana di Xavi e il Real Madrid di Carlo Ancelotti . La lotta per il titolo passa per questa partita: se il Barça supera il Real mette una serie ipoteca ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- REAL MADRID ]: ter Stegen M. (Portiere), Araujo R., Kounde J., Christensen A., Balde A., Roberto S., Busquets S., de Jong F., ...A centrocampo l'obiettivo principale resta infatti Kessie - giocatore che può garantire quei muscoli che oggi mancano all'Inter - e per arrivarci (posto sempre che ilse ne liberi a un ...