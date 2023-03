Barbisan | «Su Lgbtq+ è tempo di colmare il vuoto legislativo»

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 marzo 2023) E’ cronaca di questi giorni. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, su impulso del Ministero dell’Interno, ha imposto un freno al riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie c.d. arcobaleno, ovvero formate da genitori gay e lesbiche. La richiesta è giunta al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha dovuto anche registrare, in caso di prosieguo nelle registrazioni, il conseguenziale intervento della Procura della Repubblica meneghina per l’annullamento delle stesse. In pratica si dà corso alla sentenza n. 38162 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che lo scorso 30 dicembre avevano vergato che i figli venuti alla luce fuori dai confini italiani grazie alla maternità surrogata “dovessero essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, che richiede l’approvazione di un giudice, e non con la trascrizione all’anagrafe”. La ...