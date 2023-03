Barbacci (Cisl Scuola): “Sugli organici è in gioco anche la didattica, occorre politica seria e lungimirante” [VIDEO] (Di lunedì 20 marzo 2023) La Segretaria della Cisl Scuola, Ivana Barbacci, in un VIDEO postato sui canali ufficiali del sindacato, ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione sta preparando la pubblicazione delle tabelle dei posti disponibili per l'organico dei docenti e del personale ATA per il prossimo anno scolastico L'articolo Barbacci (Cisl Scuola): “Sugli organici è in gioco anche la didattica, occorre politica seria e lungimirante” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) La Segretaria della, Ivana, in unpostato sui canali ufficiali del sindacato, ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione sta preparando la pubblicazione delle tabelle dei posti disponibili per l'organico dei docenti e del personale ATA per il prossimo anno scolastico L'articolo): “è inla

