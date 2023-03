Bando endotermiche - Pichetto: "Elettriche via maestra, ma non nel 2035" (Di lunedì 20 marzo 2023) Per la transizione green "la via maestra è quella dell'elettrico", ma non dal 2035: è questo il messaggio che il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha voluto lanciare dal palco del Forum AutoMotive a Milano, ribadendo la posizione tenuta nelle ultime settimane dal governo italiano nel più ampio dibattito europeo sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel. Ci sono delle alternative. "Il governo - ha proseguito il ministro - è convinto che in futuro l'elettrico giocherà un ruolo significativo e su questa sfida l'Italia è oggi impegnata. L'elettrico non può, però, costituire l'unica alternativa. Il mondo va avanti, la ricerca va avanti, noi siamo anche produttori di biocarburanti, quindi ci siamo opposti nell'ultima riunione in ambito di consiglio europeo: abbiamo detto che a noi non sta bene ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 marzo 2023) Per la transizione green "la viaè quella dell'elettrico", ma non dal: è questo il messaggio che il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, ha voluto lanciare dal palco del Forum AutoMotive a Milano, ribadendo la posizione tenuta nelle ultime settimane dal governo italiano nel più ampio dibattito europeo sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel. Ci sono delle alternative. "Il governo - ha proseguito il ministro - è convinto che in futuro l'elettrico giocherà un ruolo significativo e su questa sfida l'Italia è oggi impegnata. L'elettrico non può, però, costituire l'unica alternativa. Il mondo va avanti, la ricerca va avanti, noi siamo anche produttori di biocarburanti, quindi ci siamo opposti nell'ultima riunione in ambito di consiglio europeo: abbiamo detto che a noi non sta bene ...

