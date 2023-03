Banche | Lagarde | ' tensioni attuali possono rendere più rigide condizioni' **

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "Le" di questi giorni nel settore bancario "avranno un impatto forte, ma quanto forte e per quanto a lungo non lo sappiamo. Tuttavia se lesi radicheranno ci sarà una ulteriore restrizione" delle. Lo sottolinea la presidente della Bce Christinein commissione Econ del Parlamento Europeo riconoscendo come "la nostra politica monetaria sta già avendo un impatto su settore, dai prestiti alle". "Lein atto potrebbero accentuare queste tendenze, a prescindere dalla solidità" del settore, ha aggiunto. E questo irrigidimento - ha spiegato - "è uno degli elementi che dovremo tenere presente quando dovremo fare la prossima scelta" su eventuali rialzi dei tassi.

Gli investitori apprezzano le misure adottate per salvare l'istituto elvetico, una delle trenta...

I mercati finanziari hanno iniziato la settimana con un cauto ottimismo tra le notizie del fine settimana che indicavano che la UBS avrebbe acquistato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 mar - 'Stiamo monitorando con molta attenzione gli sviluppi nei mercati finanziari internazionali, dell'area euro e nel settore bancario e lo facciamo ...