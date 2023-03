Banche italiane? La conseguenza del terremoto Credit Suisse | GUARDA (Di lunedì 20 marzo 2023) "Riteniamo che le ripercussioni sul sistema bancario italiano siano insignificanti". Lo dice il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti a margine all'evento di Intesa Sp sull'Italia e la riforma della governance europea, a una domanda sull'impatto della crisi di Credit Suisse sull'Italia. "Mi pare che adesso i mercati si siano un attimino calmati. Soprattutto per il sistema bancario italiano siamo tranquilli", ha aggiunto Giorgetti parlando con i cronisti. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) "Riteniamo che le ripercussioni sul sistema bancario italiano siano insignificanti". Lo dice il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti a margine all'evento di Intesa Sp sull'Italia e la riforma della governance europea, a una domanda sull'impatto della crisi disull'Italia. "Mi pare che adesso i mercati si siano un attimino calmati. Soprattutto per il sistema bancario italiano siamo tranquilli", ha aggiunto Giorgetti parlando con i cronisti.

