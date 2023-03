Aversa, operaio vola giù da impalcatura: morto sul colpo (Di lunedì 20 marzo 2023) Un’altra morte sul lavoro nella giornata di oggi. Il bilancio si è aggravato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo. Un operaio è deceduto ad Aversa mentre stava lavorando in un cantiere. L’uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato, non è ancora chiaro se da una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Un’altra morte sul lavoro nella giornata di oggi. Il bilancio si è aggravato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo. Un operaio è deceduto admentre stava lavorando in un cantiere. L’uomo èsuldopo essere precipitato, non è ancora chiaro se da una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Precipita in un cantiere ad Aversa morto operaio - infoitinterno : Precipita in un cantiere, morto un operaio ad Aversa - rep_napoli : Precipita in un cantiere ad Aversa morto operaio: due incidenti mortali in poche ore [aggiornamento delle 18:32] - MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, operaio precipita e muore in un cantiere ad Aversa (Caserta) #incidentesullavoro #20marzo - Mafara72 : RT @TgrRai: ??Ancora una tragedia sul lavoro in Campania. Un operaio è morto in un cantiere edile di Aversa, Caserta. È precipitato da una g… -

Incidenti sul lavoro, operaio precipita e muore in un cantiere edile ad Aversa (Caserta) commenta Non si fermano gli incidenti sul lavoro mortali in Italia. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio ad Aversa, in provincia di Caserta. L'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato, non è ancora chiaro se da una finestra o da un'impalcatura, durante i lavori di ristrutturazione di una ... Aversa, operaio precipita da impalcatura e muore: tragedia in Via Musto Aversa (Caserta) - Incidente sul lavoro in via Raffaele Musto, nel centro storico di Aversa. Poco dopo le 16 di oggi, un giovane muratore - del quale, al momento, non si conoscono le ... un operaio ... Aversa, l'attrice Carmen Pommella riceve il Premio 'Donne per le Donne" Aversa (Caserta) - Istituito dalle associazioni femminili aversane Soroptimist Club , Inner Wheel , ... Fidapa , Gruppi di Volontariato Vincenziano San Giuseppe Operaio e Sant'Agostino 1 , Centro ... commenta Non si fermano gli incidenti sul lavoro mortali in Italia. Questa volta a perdere la vita è stato unad, in provincia di Caserta. L'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato, non è ancora chiaro se da una finestra o da un'impalcatura, durante i lavori di ristrutturazione di una ...(Caserta) - Incidente sul lavoro in via Raffaele Musto, nel centro storico di. Poco dopo le 16 di oggi, un giovane muratore - del quale, al momento, non si conoscono le ... un...(Caserta) - Istituito dalle associazioni femminili aversane Soroptimist Club , Inner Wheel , ... Fidapa , Gruppi di Volontariato Vincenziano San Giuseppee Sant'Agostino 1 , Centro ... Aversa, rubano un intero campetto di calcio Corriere