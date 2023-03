Avanti Un Altro!, Motta partecipa come concorrente: “Bonolis e Laurenti professionisti, bella esperienza” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrancesco Pietro Motta è sempre più a casa in televisione. Dopo le esperienze a “Guess My Age“, condotto da Enrico Papi, ed al Grande Fratello 16, nella serata inaugurale, il luscianese ha partecipato come concorrente alla trasmissione “Avanti Un Altro!” (puntata andata in onda il 17 marzo scorso su Canale 5), dopo aver vissuto giorni di moda intensi alla Milano Fashion Week. L’ennesima sfida superata per un’eccellenza campana, alle prese con la tesi universitaria, con specialistica in Management dello sport e delle attività Motorie, dopo la laurea triennale in scienze motorie. D’altronde la vita da atleta del 22enne è cominciata sin da piccolissimo, permettendogli di diventare, negli anni, cintura nera di Taekwondo ITF e Kick Boxing, oltre ad essere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrancesco Pietroè sempre più a casa in televisione. Dopo le esperienze a “Guess My Age“, condotto da Enrico Papi, ed al Grande Fratello 16, nella serata inaugurale, il luscianese hatoalla trasmissione “Un” (puntata andata in onda il 17 marzo scorso su Canale 5), dopo aver vissuto giorni di moda intensi alla Milano Fashion Week. L’ennesima sfida superata per un’eccellenza campana, alle prese con la tesi universitaria, con specialistica in Management dello sport e delle attività Motorie, dopo la laurea triennale in scienze motorie. D’altronde la vita da atleta del 22enne è cominciata sin da piccolissimo, permettendogli di diventare, negli anni, cintura nera di Taekwondo ITF e Kick Boxing, oltre ad essere ...

