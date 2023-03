Autonomia differenziata, Giannola (Svimez): Non è l’anticamera della secessione. La vera incognita è il Sud (Di lunedì 20 marzo 2023) “Vediamo la meccanica del ddl Calderoli. Si tratta di una legge a due tempi. Il primo è quello in cui l’Autonomia può andare come un treno, poi c’è il secondo tempo legato alla definizione dei Lep. Non è vero che l’Autonomia è l’anticamera della secessione, l’Autonomia è l’incentivo a innescare una competizione territoriale. Il punto di partenza sono le pre-intese con Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ma questo è preoccupante. Chiarissimo che altre regioni si possano associare, come la Toscana; più difficile prevedere cosa accadrà per le regioni del Mezzogiorno. La rete delle infrastrutture è il punto. Le regioni, con leggi regionali, potranno trovare intese anche per costituire organismi comuni: è il passaggio successivo per chi vuole l’Autonomia. Cosa resta dello ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) “Vediamo la meccanica del ddl Calderoli. Si tratta di una legge a due tempi. Il primo è quello in cui l’può andare come un treno, poi c’è il secondo tempo legato alla definizione dei Lep. Non è vero che l’, l’è l’incentivo a innescare una competizione territoriale. Il punto di partenza sono le pre-intese con Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ma questo è preoccupante. Chiarissimo che altre regioni si possano associare, come la Toscana; più difficile prevedere cosa accadrà per le regioni del Mezzogiorno. La rete delle infrastrutture è il punto. Le regioni, con leggi regionali, potranno trovare intese anche per costituire organismi comuni: è il passaggio successivo per chi vuole l’. Cosa resta dello ...

