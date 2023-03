Auteri FdI sul parco archeologico | non è solo l' area della Neapolis a essere trascurata

(Di lunedì 20 marzo 2023) "Leggo con meraviglia la doverosa replica del direttore deldi Siracusa, Antonello Mamo (cui va in ogni caso la mia vicinanza per l'atto vandalico subito sulla propria auto), alla ...

A parlare è il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Carlo, che torna a parlare di Parco archeologico dopo essere intervenuto su due siti (la grotta dei Cordari e la tomba di Archimede) ...... così come imposto dalla Legge 20/2000 " stigmatizza il deputato- Qual è e quale è stata la programmazione del direttore Mamo Prevede nuove aperture Prevede nuove mostre Prevede ...Se non è un attacco diretto ad Antonello Mamo certo vale come sferzata. Il deputato regionale Carlo, esponenti diovvero forza di governo regionale che ha anche espresso l'assessore Scarpinato, parlando di valorizzazione dei culturali siciliani, lamenta come spesso a dirigere i parchi ...

