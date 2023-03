Australia: ex militare incriminato per crimini di guerra in Afghanistan (Di lunedì 20 marzo 2023) Canberra, 20 mar. (Adnkronos) - Un ex soldato della SAS, l'aeronautica militare Australiana, è stato accusato di aver ucciso un civile afghano durante una missione nel sud dell'Afghanistan più di un decennio fa ed è stato arrestato per il crimine di guerra di omicidio. Oliver Schulz, 41 anni, è stato arrestato negli altopiani meridionali del New South Wales dalla polizia federale Australiana e dalla polizia del New South Wales. È stato posto in custodia cautelare e dovrebbe comparire presso il tribunale locale del Downing Centre di Sydney a maggio. In una dichiarazione, la polizia federale Australiana ha affermato: “Si presume che abbia ucciso un uomo afghano mentre era schierato in Afghanistan con le forze di difesa Australiane. La pena massima per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Canberra, 20 mar. (Adnkronos) - Un ex soldato della SAS, l'aeronauticana, è stato accusato di aver ucciso un civile afghano durante una missione nel sud dell'più di un decennio fa ed è stato arrestato per il crimine didi omicidio. Oliver Schulz, 41 anni, è stato arrestato negli altopiani meridionali del New South Wales dalla polizia federalena e dalla polizia del New South Wales. È stato posto in custodia cautelare e dovrebbe comparire presso il tribunale locale del Downing Centre di Sydney a maggio. In una dichiarazione, la polizia federalena ha affermato: “Si presume che abbia ucciso un uomo afghano mentre era schierato incon le forze di difesane. La pena massima per il ...

