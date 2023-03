Aumento stipendi docenti, tra aprile e maggio 23 euro si aggiungono ai 101 euro. Frassinetti: “Segnale positivo di questo Governo” (Di lunedì 20 marzo 2023) “L'Aumento di 124 euro in più per gli insegnanti è la tangibile dimostrazione della volontà di venire incontro a una categoria sempre vessata dai precedenti governi. questo è il secondo Aumento nel giro di 6 mesi. L'Aumento di 23 euro, che si aggiunge ai 101 già stanziati, scatterà tra aprile e maggio": lo scrive in una nota l'Onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario all'Istruzione e al Merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) “L'di 124in più per gli insegnanti è la tangibile dimostrazione della volontà di venire incontro a una categoria sempre vessata dai precedenti governi.è il secondonel giro di 6 mesi. L'di 23, che si aggiunge ai 101 già stanziati, scatterà tra": lo scrive in una nota l'Onorevole Paola, Sottosegretario all'Istruzione e al Merito. L'articolo .

