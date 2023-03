Aumento stipendi docenti, Sasso (Lega): “Grazie a Valditara 124 euro in più”. Manzi risponde: “Risorse stanziate dal Governo Draghi” (Di lunedì 20 marzo 2023) Nei giorni scorsi è arrivata l'integrazione dell'atto di indirizzo del CCNL 2019/2022, che porterà a regime 124 euro in più mediamente, nella busta paga degli insegnanti. Tuttavia, si assiste ad un botta e risposta a distanza fra Lega e PD, che rivendicano la paternità dell'operazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Nei giorni scorsi è arrivata l'integrazione dell'atto di indirizzo del CCNL 2019/2022, che porterà a regime 124in più mediamente, nella busta paga degli insegnanti. Tuttavia, si assiste ad un botta e risposta a distanza frae PD, che rivendicano la paternità dell'operazione. L'articolo .

